المهندسون الروس يخترعون "مضادا للدرونات" منخفض التكلفة

قام الخبراء في شركة "ألماس – أنتاي" الروسية بتصميم مدفع جوي متعدد الاستخدام، يمكنه تدمير الدرونات المعادية من خلال طائرة بلا طيار.

وقال "بافيل سوزينوف" كبير المصممين في الشركة في حديث لمجلة " فوزدوشني كوسميشيسكي روبيج" (الخط الجوي الفضائي) "توصلنا إلى طريقة لتدمير أسراب الدرونات الصغيرة بكلفة منخفضة، وقد اختبرنا هذا السلاح على طائرتين من دون طيار وأحرزنا نتائج لا بأس بها".

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وقال "سوزينوف" إن هناك طريقة أخرى استعانت بها منظومة الدفاع الجوي الروسي، وهي استخدام صواريخ صغيرة وصغيرة جدا، ما يعتبر أرخص من استخدام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات من طراز "إيغلا". وأشار "سوزينوف" إلى أن السلاح الجديد سيسلم عما قريب إلى الجيش الروسي.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف