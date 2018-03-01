روسيا تطور محركات الجيل الخامس المخصصة للسفن

أكدت شركة "ساتورن" الروسية أنها انتهت من التصميم الأولي لمحركات الجيل الخامس المخصصة للسفن.

وفي حديث لموقع نوفستي الروسي، قال فيكتور بولياكوف رئيس الشركة: "لقد تعاون خبرائنا في قطاع البحث العلمي والتطوير مع عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية في روسيا لتطوير محركات خاصة من الجيل الخامس مصممة للسفن والمركبات البحرية، تعاوننا هذا يأتي ضمن إطار البرنامج الاتحادي الروسي للتطوير التقني".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة لشركة ساتورن في أبريل من العام الماضي، وأكد له الخبراء في الشركة حينها أنهم يعملون على تطوير محركات توربينية غازية متطورة مخصصة للسفن، ستكون أساسا للجيل الخامس من المحركات.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر