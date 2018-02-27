اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش!

وصف علماء من جامعة بطرسبورغ الروسية، نوعا جديدا من أسماك القرش القديمة التي لم تذكر من قبل في الأدبيات البحرية العلمية.

وشارك في هذا الاكتشاف الروسي، علماء من جامعة التقنية الوطنية لروسيا البيضاء، الذين أطلقوا على هذا النوع من أسماك القرش القديمة اسم " Tamiobatis elgae "، التي عاشت في مياه الكرة الارضية قبل حوالي 345-350 مليون سنة، ونشرت الدراسة في مجلة " Estonian Journal of Earth Sciences ".

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وتم اكتشاف بقايا أسماك القرش القديمة على أراضي روسيا البيضاء في القسم الجنوبي من البلاد (أسنان وغضاريف تجويف الفم).

ودرس العلماء الصور الدقيقة لأسنان الأسماك القديمة تحت مجهر إلكتروني دقيق، وقارنوها بأسنان أسماك القرش الأخرى من تلك الحقبة التاريخية، فتبين بأنها تختلف عنها جذريا من حيث التكوين والشكل.

ويقول ألكساندر إيفانوف أحد المشاركين الروس في الدراسة، "إن صور الأشعة الدقيقة بيّنت لنا وجود آثار أسماك صغيرة على أسنان هذا القرش المفترس، ما يدلّ على أنها كانت أقل شراسة من مثيلاتها من أسماك القرش المفترسة التي كانت تتغذى على أنواع أكبر من الفرائس البحرية".

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو