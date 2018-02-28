الكيميائيون يخلقون قناديل البحر من الغرافين والأمونيا

نجح علماء وطلاب كلية الكيمياء بجامعة موسكو الروسية من تحديث وتركيب دقائق نانو مادة الغرافين وتحويلها إلى أشكال شبيهة بقناديل البحر، يمكن استخدامها في المكيفات والبطاريات.

وتفيد مجلة العلوم التطبيقية السطحية ، بأن الغرافين هو مادة سمكها ذرة واحدة سداسية الشكل وتستخدم منذ فترة في الالكترونات النانوية لأنها مادة عالية التوصيل.

علماء الفيزياء في جامعة موسكو تمكنوا من خلق مادة وسطية بين الغرافين والغرافيت "حراشف نانوية" قطرها 15-20 نانومتر تتكون من 6-7 طبقات من الغرافين.

ونقل المكتب الصحفي لجامعة موسكو عن الباحث العلمي سيرغي تشرنياك، "تتميز هذه المواد بسطحها المتطور، لذلك يمكن استخدامها في صنع الأقطاب الكهربائية للمكيفات الفائقة والبطاريات. وعند معالجة سطحها بذرات النتروجين تساعد على تغيير خواصها الكهركيميائية والامتصاص. كما يمكن استخدامها كعامل مساعد في عملية إنتاج بوليميرات موصلة متعددة المكونات".

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حصل العلماء على حراشف النانو بطريقة الترسيب الكيميائي على ركائز مصنوعة من أكسيد المغنيسيوم في درجة حرارة 900 درجة مئوية أولا ومن ثم رفعها من الركيزة باستخدام حمض الكلوريك، وعند فصلها يصبح شكلها شبيها بشكل القبة. بعدها تعالج بحمض النتريك. ثم تتغطى حوافها بمجموعات أوكسجين،تتحول بدورها إلى نتروجينية تحت تأثير الأمونيا.

الأشكال التي حصل عليها العلماء تذكرنا بشكل قنديل البحر.

المصدر: نوفوستي

كامل توما