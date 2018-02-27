المكسيك...العثور على رفات إنسان قديم في كهف تحت الماء

عثر الغواصون على رفات إنسان عاش قبل زهاء 10 آلاف سنة ، في أحد كهوف منظومة الكهوف المكسيكية تحت الماء الواقعة في شبه جزيرة يوكوتان.

ووفق البيانات الأولية، يدل وضع بقايا رفات هذا الإنسان، بأن سبب الوفاة كان حدوث كارثة. بحسب وكالة تاس. ولكي يتم تحديد لمن تعود بقايا الهيكل العظمي سينضم إلى فريق البحث خبراء الأنثروبولوجيا.

إقرأ المزيد

وأثناء الغوص في منظومة الكهوف تحت سطح الماء عثر الغواصون على بقايا منشآت ثقافية لطقوس دينية متنوعة مثل المذابح المكرسة لإله مايا للتجارة ايك-تشواه.

تمتد منظومة الكهوف تحت سطح الماء إلى مسافة 347 كيلومترا، ويعتقد أنها تضم مئات المواقع التراثية لحضارة مايا.

المصدر:فيستي. رو

كامل توما