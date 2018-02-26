القوات الجوية البريطانية تتسلم طائرات تدريب أمريكية

تسلمت القوات الجوية البريطانية طائرتين صغيرتين من نوع "Beechcraft T-6C Texan II" للتدريب من أصل 10 كانت تعاقدت على شرائها من الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع bmpd.livejournal فإن "هذه الطائرات الصغيرة المزودة بمحركات مروحية توربينية ستستخدم من قبل القوات الجوية البريطانية لتدريب الطواقم على الطيران، وستدرج في صفوف الجيش البريطاني تحت اسم ZM325 و ZM326".

وباستيراد بريطانيا هذا النوع من الطائرات، ستكون عاشر دولة تستورد "Beechcraft T-6C Texan II" التي تنتجها شركة Beechcraft الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الطائرات الصغيرة تتميز بالبساطة وسهولة التحكم بها، لذا تستخدم في الكثير من البلدان لتدريب الطيارين على القيام برحلات جوية في مراحل التدريب البدائية، لينتقلوا بعدها إلى التدرب على الطائرات النفاثة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر