روسيا تلزم سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة بالتزود بمنظومة الملاحة الفضائية

أقرت الحكومة الروسية مرسوما يحدد قواعد تزويد وسائل النقل الروسية بأجهزة منظومة "غلوناس" أو "غلوناس/ جي بي أس" للملاحة الفضائية.

وقال الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية إن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف وقع قرارًا بهذا الشأن. وألزم المرسوم أصحاب الشاحنات وسيارات الأجرة التي تنقل ما يزيد عن 8 ركاب ووسائل النقل المخصصة لنقل الحمولة الخطيرة تزويد سياراتهم بأجهزة الملاحة الفضائية التي تضمن تحديد المواصفات الخاصة بموقع وسائل النقل وزمن وقوع حادث المرور وإرسال تلك المعلومات إلى الهيئة الروسية للرقابة على النقل عن طريق منظومة "إيرا – غلوناس" الأوتوماتيكية الحكومية.

وقال ناطق باسم الحكومة إن متطلبات المرسوم لا تطال أصحاب السيارات الخاصة التي يقل عدد ركابها عن 8 أشخاص مضيفا أن القرار المتخذ من قبل الحكومة من شأنه زيادة فاعلية إدارة المرور لوسائل النقل وأمان نقل الركاب والحمولة الخطيرة والضارة.

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يذكر أن منظومة "إيرا – غلوناس" تعمل أوتوماتيكيًا في حال وقوع حادث مرور أو تشغيل وسادات الأمان للسائق أو الراكب. كما يمكن أن يشغلها السائق يدويًا بالضغط على زر موجود في صالون السيارة.

وكانت وزارة النقل الروسية قد ألزمت في وقت سابق مكاتب بيع السيارات الروسية والأجنبية تزويد سياراتها بأجهزة "إيرا - غلوناس" الروسية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف