عنفات هوائية فريدة قد تصبح الأضخم في العالم!

تعمل مجموعة من العلماء الأمريكيين على تطوير عنفات رياح بشفرات قابلة للطي قد تصبح الأكبر حجما في العالم.

وأهم ما يميز هذه العنفات التي تطوّر في إطار مشروع "SUMR" هي المواد المتينة التي تدخل في تركيب هيكلها، فضلا عن التقنية الفريدة التي تنفرد بها عن جميع عنفات الهواء الحالية المخصصة لإنتاج الطاقة، إذ من المفترض أن تتجه الواجهة الخلفية للعنفة نحو مهب الريح، أي على عكس النظام المتعارف عليه اليوم، والفضل في تلك الميزة سيعود للشفرات القابلة للطي في حال تعرضها للرياح القوية أثناء العواصف.

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تقنية الشفرات القابلة للطي ستمكن الفنيين من زيادة طول الشفرة ليصل إلى 200 متر، وسيسمح بزيادة طول العنفة الكلي ليصبح نحو 500 متر، وبالتالي ستكون إنتاجية العنفة من الطاقة نحو 50 ميغاواط مقارنة بـ 8 أو 9 ميغاواط تنتجها العنفات الحالية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر