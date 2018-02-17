مادة جديدة ستحملها المنتجات الغذائية جميعها (فيديو)

اخترع علماء أمريكيون طريقة جديدة لطباعة رموز العلامات التجارية مباشرة على المنتجات الغذائية.

وتوصل علماء جامعة رايس الأمريكية إلى وضع رسومات من الغرافين على المنتجات الغذائية بواسطة أشعة ليزر خاصة بالأطعمة.

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وقال جيمس تور الخبير الكيميائي ورئيس المختبر الذي طوّر هذا الاختراع، إن علامات الغرافين الجديدة ستحل مكان العلامات التجارية في الصناعات الغذائية وفي مجال الألبسة، و"ستشير رسومات الغرافين الحديثة إلى نوعية ومصدر وصلاحية وطريقة نقل المواد المطبوعة عليها، أي أنها ستعكس معلومات كاملة عن المنتج".

وأضاف تور بأن هذه العلامات الغرافينية مادة صالحة للاستهلاك البشري لأنها مواد طبيعية من صلب المنتج، تحولت إلى رسمة بالأشعة الليزرية. وقد تمكن العلماء من وضع أولى العلامات التجارية المبتكرة على منتجات الخبز والبطاطا وثمرة جوز الهند.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو