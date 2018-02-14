السعودية.. منحوتات "غير مسبوقة" للإبل تثير دهشة العلماء

عثر فريق بحث فرنسي-سعودي على منحوتات تصور الإبل بالحجم الطبيعي، عمرها 2000 سنة في موقع "Camel" قرب محافظة الجوف شمال غرب السعودية.

وتمكن الباحثون من تحديد 12 نقشا تصور الإبل، ولكنهم لم يتوصلوا إلى سبب اختيار الفنانين لنحت أشكال الحيوانات في هذه المنطقة النائية، حيث قالوا إنها قد تكون مكانا للعبادة، بالإضافة إلى استخدام الإبل سابقا كعلامات حدودية.

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وأجرى باحثو المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) في فرنسا، هذه الدراسة بالتعاون مع الباحثين في الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني (SCTH) الذين قاموا باستكشاف موقع "Camel" في عامي 2016 و2017.

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وقال عالم الآثار، غوليوم تشارلوكس، وهو مهندس الأبحاث في CNRS: "على الرغم من تدمير التآكل الطبيعي لبعض المنحوتات جزئيا، كنا قادرين على تحديد 12 منحوتة تمثل الجمال. ويوجد مشهد واحد على وجه الخصوص، لم يسبق له مثيل، يصور اجتماع الجمل العربي مع حمار، وهو حيوان نادرا ما يُرسم في الفن الصخري".

Antiquity Publications Ltd

وأفاد الباحثون بأنه على الرغم من صعوبة تحديد تاريخ الموقع حتى الآن، فإن المقارنة مع النقوش البارزة في البتراء بالأردن، تقودهم إلى الاعتقاد بأن الأعمال الفنية قد اكتملت في القرون الأولى قبل الميلاد أو بعد الميلاد.

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وتوضح الدراسة أن النقش كان أكثر التقنيات استخداما في الفن الصخري العربي. وعلى هذا النحو، يميل هذا الفن الذي يعود إلى الفترة الواقعة بين العصر الحجري الحديث (10 آلاف سنة قبل الميلاد) والعصر الحديث، إلى أن يكون خطيا وثنائي الأبعاد.

والجدير بالذكر، أن أكثر المواضيع الفنية شيوعا في شبه الجزية العربية، هي مشاهد الصيد وقطعان الحيوانات (الماعز البري والماشية) والرموز الغامضة والأشكال الهندسية والأنتروبومورفية المحفورة بين الكتابة على الجدران والنقوش الضخمة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا