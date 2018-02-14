خبير عسكري أسترالي: توجيه ضربة عسكرية لروسيا شبه مستحيل!

نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لاختبار نظام صاروخي جديد للدفاع الجوي، ما أثار ضجة في وسائل الإعلام الغربية.

ووصفت بوابة "News.com.au" الإلكترونية فيديو إطلاق الصاروخ المضاد الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية بأنه مادة إعلامية مثيرة تستعرض قوة لا يمكن التصدي لها.

وأوضح مالكولم ديفيس، كبير المحللين العسكريين الأستراليين في مجال القدرة الدفاعية بمعهد السياسة الاستراتيجية أن الاختبار الذي أجرته وزارة الدفاع الروسية ترك الدول الغربية في حيرة من أمرها.

ويرى ديفيس أن منظومات دفاع جوي كهذه تمنع البلدان الغربية من شن غارات جوية على غرار تلك التي شنها الغرب في الخليج العربي. وأضاف قائلا إن توجيه الضربة الأولى إلى روسيا يبدو الآن شبه مستحيل.

يذكر أن الصاروخ المضاد الروسي الجديد أطلق، يوم الاثنين 12 فبراير الجاري، من ميدان "ساري-شاغان" التدريبي في كازاخستان، ودمر هدفا افتراضيا في الجو.

ومن المقرر أن يستخدم الصاروخ الجديد حسب وزارة الدفاع الروسية في منظومة الدفاع الجوي لموسكو والمنطقة الصناعية المركزية. ولم تتوفر معلومات عن مواصفاته التقنية. مع ذلك فإن بعض وسائل الإعلام أفادت بأن سرعته بلغت 5.5 كيلومتر في الثانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

يفغيني دياكونوف