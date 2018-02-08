أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلم 4 غواصات معدلة

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، يوري باريسوف، أن أسطول المحيط الهادئ الروسي سيتسلم 4 غواصات معدلة من نوع "أنتيي"، مع حلول عام 2021.

وفي مقابلة مع موقع تاس الروسي قال المسؤول: "من المفترض أن يتسلم أسطول المحيط الهادئ الروسي 4 غواصات معدلة من نوع أنتيي، تصنع ضمن مشروع 949А، حيث ستحصل على تسليح جديد وتقنيات مختلفة كليا تخص أنظمة التوجيه والرصد والاتصال وحتى الرادارات".

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ووفقا للخبراء فإن "تلك الغواصات ستزود بأنظمة تسليح متطورة تضم صواريخ مجنحة بعيدة المدى من نوع (كاليبر-949А)، حيث ستحمل كل غواصة ما يصل إلى 72 صاروخا عالي الدقة".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "949А" يهدف إلى تعديل وتطوير الغواصات الروسية وتسليحها ليزيد من فاعليتها في رصد وضرب مختلف الأهداف البحرية والجوية والأرضية. ومن المفترض أن تخدم الغواصات المعدلة في البحرية الروسية حتى عام 2030.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر