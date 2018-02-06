تألق روسي في معرض سنغافورة الدولي للطيران

افتتح معرض سنغافورة الدولي للطيران 2018، اليوم الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 1000 شركة من 48 بلدا، بما فيها شركات الطيران الروسية الرائدة.

وتبلغ مساحة الجناح الروسي، الذي يقع وسط المعرض، حوالي 584 مترا مربعا، ويقدم نماذج الطائرات الحديثة لمجموعة من الشركات الروسية الهامة كالشركة المتحدة للطيران وشركة "مروحيات روسيا" ومؤسسة "نظم المعلومات الفضائية باسم ريشيتنوف" وشركة المحركات المتحدة.

Xinhua-© Then Chih Wey

وستقدم الشركة المتحدة للطيران نماذج لطائرات "سو-35" و"سو-32" و"سو-30إس إم" و"ميغ -35"، فضلا عن عرض حي لأحدث نماذج "سوخوي سوبرجيت 100".

© russianhelicopters. aero

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كما تنوي شركة "مروحيات روسيا" عرض نموذج أحدث مروحية "مي -171 آ 2" بمعداتها الحديثة في البحث والإنقاذ، ومروحية "ANSAT" متعددة المهام ومروحية الاستطلاع والهجوم "كا 52" (التمساح).

ويتوقع المشاركون الروس أن تلقى مرحية "ANSAT" التي تم اختبارها في باكستان إقبالا كبيرا لميزاتها الفنية الحديثة، وخاصة قدرتها على تنفيذ المهام في الظروف المناخية القاسية، إذ تعمل في ظروف حرارة أعلى من 50 درجة مئوية.

ومن المقرر أن تشارك القوات الجوية الماليزية في برنامج استعراض الطيران على متن الطائرات الروسية "سو-30 إم كي إم".

ويعد معرض سنغافورة للطيران العسكري والمدني، الذي تنظمه وزارة الدفاع ووكالة الطيران في سنغافورة، أحد أكبر المعارض في جنوب شرقي آسيا، وثالث أكبر معرض جوي دولي عالمي.

المصدر: سلاح روسيا

خالد ظليطو