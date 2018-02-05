البدء بتدعيم خطوط السكة الحديدية على جسر القرم

بدأ عمال البناء بتشييد عقد الربط لخطوط السكك الحديدية على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية.

وأعلن المكتب الإعلامي لمشروع جسر القرم عن عمليات تدعيم المسافات الواصلة بين أجزاء سكتي الحديد (بالاتجاهين) بأعمدة ثقيلة تتراوح استطاعة رفع الواحد منها بين 500 و1000 طن.

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ويتم تجميع هياكل الأعمدة من كتل مصنّعة على جزيرة توزلا، وتنقل بالتناوب إلى الجسر عبر آلية الانزلاق الموضوعة على الجسر بسرعة تبلغ 45 ميلليمترا في الدقيقة الواحدة. وسيبلغ عدد أعمدة الوصل للسكك الحديدية على الجسر 30 عمودا.

ويبلغ وزن العمود الواحد 580 طنا، ويتكون من 40 جزءا تتصل ببعضها باللحام والبراغي الخاصة. وسيتم تثبيت هذه الأعمدة على قواعد في البحر لا تتجاوز المسافات بينها أكثر من 65 مترا.

وأنجز أكثر من 180 قاعدة لأعمدة السكك الحديدية من أصل 307 بنهاية شهر يناير من العام الجاري، بالتوازي مع رصف طريق السيارات على هذا الجسر الضخم.

ومن المقرر أن تبدأ حركة السير على الجسر الواصل بين إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم عبر مضيق كيرتش، في شهر ديسمبر عام 2018.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو