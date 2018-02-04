العلماء يكشفون لغز "الثلج الدموي" في روسيا

اكتست أسطح منازل قرى منطقة أرخانغيلسك بثلج أحمر قبل 4 أعوام، وتكررت الظاهرة مجددا في عام 2017، ما أثار فضول العلماء ودفعهم للبحث عن حل لهذا اللغز.

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وأجرى مختبر الجامعة الشمالية الفدرالية دراسة على عينات من "الثلج الدموي"، حيث قال ألكسندر كوجيفنيكوف، أحد الباحثين في الجامعة الشمالية، إن "علماء من الجامعة توجهوا إلى المنطقة لدراسة الظاهرة، وتوصلوا إلى أن الثلوج الحمراء تظهر فقط على أسطح المنازل، والطحالب هي المسؤولة عن تلوينها".

ووفقا لكوجيفنيكوف فإن الطحالب تعيش في أماكن مختلفة، وعلى أسطح المنازل تحت الطبقة العليا من الثلج، حيث تبين أن الظروف الحرارية مواتية لنمو هذه الكائنات الدقيقة.

المصدر: تاس

ناصر قويدر