روسيا تبدأ بإنتاج "أرماتا" على نطاق واسع عام 2020

أكدت مصادر مطلعة في الجيش الروسي أن روسيا ستبدأ بإنتاج دبابات "تي-14" المعروفة بـ "أرماتا" على نطاق واسع عام 2020.

ومنذ استعراض روسيا لـ "أرماتا" قبل عامين تقريبا، لفتت تلك الدبابة انتباه الخبراء والعسكريين حول العالم بمواصفاتها المميزة. واليوم، وعقب نجاح هذه الدبابة في جميع الاختبارات التقنية والعملية وإثبات جدارتها في جميع الظروف المناخية ومختلف التضاريس الجغرافية، تنوي روسيا توسيع إنتاجها لتصبح واحدة من أهم الدبابات المعتمدة في جيشها.

وأكدت وسائل إعلام روسية أن "إنتاج الدبابة على نطاق واسع سيبدأ عام 2020، وستضم أول دفعة منها مئات النسخ".

ووفقا للمعلومات فإن "الوحدتين 1 و20 التابعتين لسلاح الدبابات في ألوية القطاع الغربي للجيش الروسي، ستصبحان أول من يتزود بهذه الدبابات بأعداد كبيرة، إضافة إلى الوحدة الثامنة المشتركة التابعة لسلاح المنطقة الجنوبية في جيش روسيا".

RT

ولا يرى الخبراء نظيرا للدبابة في العالم حاليا، وتكمن أهميتها في منظوماتها المتطورة للتصويب الدقيق في مختلف الظروف، فضلا عن برج التصويب غير المأهول الذي يعد الأول من نوعه في سلاح الدبابات الروسي، وكذلك الكبسولة الخاصة القادرة على حماية الطاقم من أحدث القذائف والصواريخ الموجهة المضادة للدروع، وحتى من انفجار القذائف الموجودة في الدبابة.

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كما تعد "أرماتا" ألية عسكرية متكاملة بفضل تقنياتها البصرية المتطورة وآليات التوجيه الدقيقة، فضلا عن مدفع بعيار 125 ملم، قادر على إطلاق مختلف أنواع القذائف، وأنظمة الحماية والتشويش والرصد الرادارية الفريدة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر