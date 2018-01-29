"أبرامز" الأمريكية تتخلف عن الدبابات الروسية

كشفت نتائج مقارنة دبابة "أبرامز" الأمريكية بمثيلاتها الروسية والصينية أنها الأبطأ والأكثر "شراهة" للوقود.

وذكر الخبير العسكري سيباستيان روبلين في مقال نشرته مجلة "المصلحة الوطنية"، أن مقارنة المواصفات التقنية للدبابات الثلاث الأمريكية "أبرامز إم1" والروسية "تي-90 إم إس" المصدرة للهند، والصينية "تايب 99"، تكشف أن الدبابة الأمريكية لا يمكنها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من مدفعها.

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كما أن "أبرامز" تعد أبطأها، حيث تصل سرعتها إلى 68 كلم/ ساعة، في حين يمكن لـ "تي-90" أن تسير بسرعة 72 كلم/ ساعة، أما الصينية فتصل سرعتها إلى 80 كلم/ ساعة.

وفي حين تسير الدبابات الروسية والصينية مسافة 480 كيلومترا دون الحاجة إلى التزود بالوقود، تقطع الأمريكية 390 كيلومترا فقط.

وتزود "أبرامز" بمدفع عياره 120 ملم، وتخترق قذائفها دروعا أكبر سمكا بـ 15-20% من تلك التي تخترقها قذائف "تي-90" و"تايب-99" المزودة بمدافع من عيار 125 ملم.

ويرى الخبير أن قدرات الدبابة الأمريكية القتالية أعلى من نظيرتيها الروسية والصينية. وتتمتع الدبابة الصينية بحماية أفضل، وتنافسها "تي-90" لأنها مزودة بنظام حماية "ريليكت" وتتميز بدقة التصويب وبمحرك أعلى قدرة.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما