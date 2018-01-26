اكتشاف أقدم أثر لـ "الإنسان العاقل" خارج إفريقيا

تمكنت مجموعة باحثين بالتعاون مع علماء من جامعة تل أبيب الإسرائيلية من العثور على بقايا مهمة لإنسان "Homo Sapiens" القديم في أحد الكهوف في إسرائيل.

وأكد موقع "فيستي. رو" الروسي أنه "وأثناء عمليات التنقيب الأخيرة في كهف ميسليا بإسرائيل، تمكن الباحثون من العثور على جزء من عظم الفك العلوي الأيسر مع عدد من الأسنان التي تعود لإنسان Homo Sapiens القديم".

وتعود أهمية هذا الاكتشاف إلى أن عمر هذه العظام والأسنان يقدر بـ 177-194 ألف سنة، أي أقدم بكثير من البقايا التي عثر عليها سابقا لهذا النوع من الكائنات في تلك المنطقة.

ووفقا للمعلومات فإن "عمليات التنقيب في الكهف المذكور أفضت أيضا لاكتشاف طبقات معينة من الكربون التي تدل على أن سكان الكهف القدماء كانوا يستخدمون النار وأدوات حجرية المميزة، تعود إلى نفس الفترة الزمنية للعظام التي عثر عليها".

وبقي اسم الإنسان الأول أو ما يسمى بالـ "Homo Sapiens" والأحافير الأثرية المتعلقة به مرتبطا بالقارة الإفريقية لفترة طويلة من الزمن، حتى بدأت بعض البعثات الأثرية بالعثور على آثار هذا الإنسان في مناطق مختلفة من العالم.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر