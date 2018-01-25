اكتشاف أحفورة مخلوق بحري من العصر الطباشيري

اكتشفت مجموعة من العلماء بقايا مخلوق بحري قديم محفوظ في العنبر منذ العصر الطباشيري.

وعثر علماء، من الصين والنمسا وكندا، على هذا الاكتشاف القيم خلال رحلة استكشافية إلى وادي هوتشونغ في ولاية كاشين، شمال ميانما. ووفقا لتصريحاتهم فإن هذا النوع من المخلوقات البحرية، يعود إلى العصر الطباشيري، أي إلى ما قبل 145 مليون عام، ويشاهده المتخصصون للمرة الأولى.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن المخلوق المكتشف هو أحد أنواع الصدف (ostracod)، وهو صغير الحجم على شكل حبة فاصولياء.

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وقال الأستاذ في جامعة الجيولوجيا الصينية شين ليدا، إن "الأوستراكودس" تنتمي إلى الحياة البحرية، وبقاياها نادرة للغاية.

وأضاف ليدا أن هناك عددا قليلا جدا من الدراسات التي تتحدث عن القشريات القديمة، وتشير جميعها إلى انتمائها إلى العصر القزحي (العصر الجيولوجي الحالي) الذي بدأ قبل حوالي 66 مليون سنة.

كما لاحظ العلماء أن عمر وحجم العينة يجعلها فريدة من نوعها، إذ يبلغ طول المخلوق البحري المكتشف 12.9 ملم، بينما لا تتجاز أطوال هذه المخلوقات عادة 2 ملم.

المصدر: تاس

ناصر قويدر