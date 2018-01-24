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علماء روس يختبرون أول محرك طائرة من الألومنيوم

العلوم والتكنولوجيا

علماء روس يختبرون أول محرك طائرة من الألومنيوم
В. Невидимов / НГТУ
محرك مصنوع من الألومنيوم
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قام علماء من جامعة نوفوسيبيرسك التكنولوجية الروسية بتصميم أول محرك طائرة في العالم يصنع من الألومنيوم.

وتمكن العلماء من استبدال الفولاذ بالألومنيوم باستخدام تكنولوجيا أكسدة البلازما والكهرباء. وسيعمل المحرك الجديد بوقود السيارات العادي.

وساعد استخدام الألومنيوم كمادة أساسية لصناعة المحرك على خفض وزنه بنسبة 50% مقارنة بسابقه المحرك "إم-14 بي".

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كما ساهم هذا التصميم الجديد في زيادة قوة المحرك بمقدار 40 حصانا، وبتقليص استهلاكه للوقود بنسبة 15%.

وقد جرى الاختبار الأرضي للمحرك في مطار "موتشيشي" بالقرب من مدينة نوفوسيبيرسك، حيث نصب المحرك الجديد في طائرة التدريب "ياك-52".

يذكر أن الألومنيوم استخدم سابقا في صناعة محركات السيارات والطائرات التي أبقت على استخدام الفولاذ في إنتاج الأجزاء التي تتعرض للضغط الزائد.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف

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