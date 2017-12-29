إنماء شعاب مرجانية تقاوم الاحتباس الحراري

أنتج فريق من العلماء في أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة نوعا هجينا من الشعاب المرجانية، بوسعه استعادة قدرته على البقاء حتى عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية فوق الصفر.

تعاني الشعاب المرجانية من ظاهرة الاحتباس الحراري لأنها حساسة جدا لارتفاع درجة الحرارة. وحسب توقعات العلماء فإن الشعاب المرجانية قد تختفي تماما بحلول منتصف القرن الجاري في حال عدم تدخل الإنسان في تلك العملية.

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وقام العلماء بتطعيم الشعاب المرجانية باستخدام مادة البروبيوتيك (مكملات غذائية بكتيرية) التي تؤثر إيجابا على حالتها.

وقالت صحيفة "أكتوالني نوفوستي" الروسية إن الشعاب الجديدة تزرع في ولاية فلوريدا الأمريكية. وفي حال الحصول على ترخيص بنقل تلك الشعاب المرجانية إلى البيئة الطبيعية، سيقوم العلماء بزرعها في الحاجز المرجاني العظيم.

المصدر: رامبلر.رو

يفغيني دياكونوف