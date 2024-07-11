وجاء في بيان صادر عن الجامعة: وقعت جامعة سان بطرسبورغ الحكومية وجامعة السلطان قابوس العمانية اتفاقية شراكة، بحث في إطارها ممثلو الطرفين إمكانيات تعزيز التعاون، ونظر الطرفان إلى إمكانية فتح جامعة مشتركة والاستفادة من إمكانات جامعتنا، كونها تمتلك الخبرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع. بدعم من مجموعة موديرن الشريكة تم افتتاح فرع لجامعة بطرسبورغ الحكومية في مصر عام 2019. وتمت أيضا تنسيق أعمال تعاون ما بين جامعتنا وجامعة هاربين للعلوم التطبيقية في الصين، وتم إنشاء فرع لجامعتنا في أوزبكستان أيضا".

وأشار البيان إلى أن "المشروع الجديد مع جامعة السلطان قابوس العمانية سيعزز التعاون العميق بين الجامعتين، وسيوحد الموارد العلمية والتعليمية لكلا الجانبين، وسيخلق منصة فريدة للبحث المشترك، كما سيساهم هذا التعاون في تطوير مناهج جديدة وتحسين جودة التعليم".

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وجامعة السلطان قابوس التي تأسست عام 1986، هي واحدة من أهم الجامعات الحكومية في سلطنة عمان، ويدرس فيها أكثر من 15 ألف طالب، وتضم كلية التربية وكلية الهندسة وكلية الطب والعلوم الصحية وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية العلوم وكلية التجارة والاقتصاد وكلية الحقوق.

المصدر: نوفستي