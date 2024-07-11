مباشر

الطلبات الأخيرة

    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 14:49 GMT

    جامعة سان بطرسبورغ الحكومية وجامعة السلطان قابوس تبرمان اتفاقية تعاون

    أعلنت جامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية عن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة السلطان قابوس العمانية، يجري في إطارها مناقشة إمكانية إنشاء جامعة مشتركة.

    جامعة سان بطرسبورغ الحكومية وجامعة السلطان قابوس تبرمان اتفاقية تعاون
    spbu.ru

    وجاء في بيان صادر عن الجامعة: وقعت جامعة سان بطرسبورغ الحكومية وجامعة السلطان قابوس العمانية اتفاقية شراكة، بحث في إطارها ممثلو الطرفين إمكانيات تعزيز التعاون، ونظر الطرفان إلى إمكانية فتح جامعة مشتركة والاستفادة من إمكانات جامعتنا، كونها تمتلك الخبرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع. بدعم من مجموعة موديرن الشريكة تم افتتاح فرع لجامعة بطرسبورغ الحكومية في مصر عام 2019. وتمت أيضا تنسيق أعمال تعاون ما بين جامعتنا وجامعة هاربين للعلوم التطبيقية في الصين، وتم إنشاء فرع لجامعتنا في أوزبكستان أيضا".

    جامعة سان بطرسبورغ الحكومية وجامعة السلطان قابوس تبرمان اتفاقية تعاون
    spbu.ru

    وأشار البيان إلى أن "المشروع الجديد مع جامعة السلطان قابوس العمانية سيعزز التعاون العميق بين الجامعتين، وسيوحد الموارد العلمية والتعليمية لكلا الجانبين، وسيخلق منصة فريدة للبحث المشترك، كما سيساهم هذا التعاون في تطوير مناهج جديدة وتحسين جودة التعليم".

    وجامعة السلطان قابوس التي تأسست عام 1986، هي واحدة من أهم الجامعات الحكومية في سلطنة عمان، ويدرس فيها أكثر من 15 ألف طالب، وتضم كلية التربية وكلية الهندسة وكلية الطب والعلوم الصحية وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية العلوم وكلية التجارة والاقتصاد وكلية الحقوق.

    المصدر: نوفستي

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم

    قائد قوات "أحمد" الخاصة: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في خريف عام 2024

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا