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    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 14:31 GMT

    عربات BMR-3M Vepr الروسية تثبت فعاليتها في العملية العسكرية الخاصة

    ذكرت وسائل إعلام روسية أن عربات BMR-3M Vepr سرّعت بشكل كبير عمليات إزالة الألغام أثناء العملية العسكرية الخاصة.

    عربات BMR-3M Vepr الروسية تثبت فعاليتها في العملية العسكرية الخاصة
    youtube/Lamp of Knowledge

    وحول الموضوع قال أحد الخبراء في مجال إزالة الألغام في الجيش الروسي، والذي يحمل الاسم الحركي (كوبينيتس):"عربات BMR-3M Vepr الروسية ساهمت بشكل فعال في زيادة سرعة إزالة الألغام أثناء العملية العسكرية الخاصة".

    عربات BMR-3M Vepr الروسية تثبت فعاليتها في العملية العسكرية الخاصة
    rg.ru

     وأضاف:"نعمل بشكل فعال على مهام إزالة الألغام وتدمير الأجسام المتفجرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، هناك حقول ألغام لا يمكننا معرفة حدودها أو أنواع المتفجرات الموجودة فيها، لذا علينا أن نكون في حالة تأهب كامل للبحث عن هذه المتفجرات. العربات المخصصة لإزالة الألغام تجعل عملنا أسهل وتسرّع مهماتنا،  ومع استخدام عربات BMR-3M Vepr الروسية تزداد سرعة إزالة الألغام بمعدل ثلاث مرات".

    وBMR-3M Vepr هي عربة مدرعة مخصصة لإزالة الألغام، يبلغ وزنها 48 طنا، وطولها 692 سم، وعرضها 378 سم، وارتفاعها 293 سم، وطاقمها الأساسي يتكون من شخصين، وجهّزت بمحرك بقوة 1000 حصان، وحصلت على معدات وملحقات خارجية تمكنها من تدمير مختلف أنواع الألغام والمتفجرات.

    المصدر: روسيسكايا غازيتا

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