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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 13:07 GMT

    روسيا.. تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تحسن آليات اكتشاف الدرونات

    أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن شركة Ruselectronics التابعة لها طوّرت برمجيات ذكاء اصطناعي جديدة لوسائل رصد الدرونات البصرية، تزيد مدى الرصد لهذه الوسائل بنسبة 40%.

    روسيا.. تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تحسن آليات اكتشاف الدرونات
    Alixei sukharukov / Sputnik

    وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"تمكن الخبراء في مركز تسيكلون التابع لشركة  Ruselectronics من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي جديدة لوسائل الكشف البصري المخصصة لاكتشاف الطائرات المسيرة، والتي تقوم برصد السماء حول المناطق المحمية، هذه البرمجيات ستساعد الأنظمة المضادة للدرونات على العمل بوضعية التشغيل المستقل، وستزيد من مدى رصدها للدرونات".

    وحول الموضوع قال مدير مركز "تسيكلون" يوري كوفال:"المطورون استخدموا مجموعة معقدة من برمجيات الذكاء الاصطناعي المحسّنة، وتمكنوا من دمج إمكانيات هذه البرمجيات معا لتطوير برمجيات جديدة".

    وأضاف:"البرمجيات التي طورها الخبراء في مركزنا أظهرت كفاءة عالية وإمكانات لمزيد من التطوير في مجال الأمن. وفقا لتقديراتنا فإن هذه البرمجيات قادرة على زيادة نطاق أنظمة الكشف عن الدرونات بنسبة 40% تقريبا، ويمكن اعتمادها مع العديد من المضادة للدرونات المخصصة لحماية مختلف مرافق البنية التحتية، وكذلك لحماية الممتلكات والمواقع الخاصة من الانتهاكات غير القانونية لحدودها".

    وتجدر الإشارة إلى أن شركة "Ruselectronics" كانت قد كشفت الشهر الماضي عن رادار جديد بعيد المدى بمواصفات مميزة، كما أعلنت عن تطوير حواسب صغيرة الحجم تعمل بمعالجات روسية الصنع، وتعمل على العديد من المشاريع في مجال الإلكترونيات المتطورة.

    المصدر: ixbt

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