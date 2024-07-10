إقرأ المزيد روسيا.. علماء الآثار يعثرون على معيار قديم لقياس الطول في تاوريس خيرسون القديمة





وقد عثر علماء الآثار من محمية متحف "ميدان كوليكوفو" في هذه المستوطنة على قطعة نقود نحاسية وزنها 1.98 غ صكت في بانتيكابايوم في 275-245 قبل الميلاد. ووفقا لهم هذا يعني أن عمر هذه المستوطنة أكثر من 2200 عاما.

وتقع هذه المستوطنة القديمة التي كانت قائمة في القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد على الضفة اليمنى لنهر سوخايا فورونكا. ومع أن المستوطنة ليست كبيرة (55 × 25 مترا)، إلا أنها محاطة بتحصينات مثيرة للإعجاب لا تزال محتفظة بشكلها حتى الآن. تحيط بالمستوطنة ثلاثة أسوار ترابية ارتفاعها حوالي 2 متر وثلاثة خنادق يصل عمقها إلى 1.5 متر.

ويقول يفغيني ستولياروف رئيس قسم البحوث الأثرية في محمية متحف "ميدان كوليكوفو": "عاش هنا شعب حضارة يوخنوفسكايا، التي كانت قائمة في العصر الحديدي المبكر ومنتشرة في منطقة الغابات في الجزء الأوروبي من روسيا". ووفقا له، كانت حضارة يوخنوفسكايا منتشرة في مناطق واسعة من بوديسيني وكورسك بوسيميه والضفة اليمنى لنهر أوكا العلوي.

ويشير العالم، إلى أن التحصينات كانت لحماية الناس من الجيران.

ويقول: "لا أعتقد أنهم تعرضوا للهجوم من قبل بعض قبائل السهوب من الجنوب، لأنه في تلك الأيام لم يكن هناك ذهب ولا فضة. كانت الثروة الرئيسية هي الناس والماشية. دافع سكان المستوطنة عن أنفسهم من أقربائهم، الذين كان بإمكانهم مهاجمتهم في أي لحظة لسرقة الماشية، أو مثلا يختطفون حرفي معادن غير حديدية".

ووفقا له، قد تكون المستوطنة محصنة من جميع الجهات لأنها كانت بمثابة مركز ديني أو ملجأ، كانت تحفظ فيه الأشياء الثمينة، أما حياة الناس اليومية فكانت تجري خارج هذه التحصينات حيث المستوطنة الكبيرة.

ويشير العالم إلى أنه ستدرس المنطقة بصورة مفصلة لأن المعلومات المتوفرة عنها محدودة.

المصدر: نوفوستي