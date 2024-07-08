وجاء في نص برقية التهنئة التي نشرها الموقع الرسمي للكرملين:"يعد خط بايكال-آمور اليوم جزءا مهما ومتكاملا من نظام النقل الموحد في بلادنا، وهو رابط رئيسي في التنمية الاقتصادية لمناطق شاسعة في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي، لقد ساعد هذا الخط على فتح أسواق واسعة أمام الاقتصاد المحلي في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وشكل طريق نقل موثوق لجميع مناطق أوراسيا".

وأشار بوتين إلى أنه قبل نصف قرن من الزمن، اجتمع مئات الآلاف من المختصين المدنيين وعمال السكك الحديدة للعمل على مشروع خط "بايكال-آمور"، وبفضل الحماس والعمل البطولي لهؤلاء تم تشييد كيلومترات من الطرق الفولاذية والهياكل المعدنية والجسور والأنفاق، وخط "بايكال-آمور" أعطى الحياة للعديد من المدن والبلدات الجديدة ومحطات السكك الحديدية، وأصبح مهدا للأفكار والخطط الجريئة.

قبل 50 سنة، في عام 1974 أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية مرسوما لاستحداث خط السكك الحديدة "بايكال-آمور" (BAM)، واستغرقت عمليات البناء أكثر من 10 سنوات في ظروف مناخية وجيولوجية صعبة، وتم افتتاح حركة القطارات على طول الخط بالكامل في أكتوبر 1984.

ويعتبر خط "بايكال-آمور" حاليا أحد أطول خطوط السكك الحديدية في العالم، ويمر عبر العديد من مناطق روسيا، مثل إيركوتسك وياقوتيا وبورياتيا وخاباروفسك، ويمتد على طول 4300 كم، ويعتبر من أهم خطوط السكك الحديدية في العالم.

المصدر: وكالات روسية