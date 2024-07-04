إقرأ المزيد اكتشاف نوع جديد من النمل الأزرق في جبال الهيمالايا!



وتشير مجلة Current Biology العلمية إلى أن الباحثين اكتشفوا خلال مراقبة ومتابعة النمل، أن نوع النمل النجار في فلوريدا (Camponotus floridanus) يتعرف على الجروح الموجودة على أطراف زملائه من النمل ثم يعالجها عن طريق التنظيف أو البتر.

ويؤكد الباحثون أنهم اكتشفوا مثالا فريدا من نوعه للبتر المنهجي في عالم الحشرات.

وكانت المجموعة العلمية نفسها قد أثبتت قبل عام أن النمل الإفريقي Megaponera analis يمكنه علاج الالتهابات التي يعاني منها باستخدام مطهر تنتجه غدده.

ولكن ليس للنمل النجار مثل هذه الغدد. لذلك قرر الباحثون معرفة كيف يعالج هذا النوع من النمل بعضه البعض. وأظهرت نتائج التجربة أن هذا النمل ينظف المكان المصاب باستخدام التأشير (mandibles)-أجزاء فموية تقبض بواسطتها الحشرة على فريستها أو ما تتغذى به، وفي بعض الحالات تبتر بواسطتها الطرف المصاب.

وبفضل هذه الطريقة في العلاج ارتفع معدل بقاء النمل على قيد الحياة من 40 إلى 90- 95 بالمئة في حالة البتر ومن 15 إلى 75 بالمئة في حالة علاج جرح واحد.

ووفقا للباحثين، يستطيع النمل تشخيص الإصابة وتحديد ما إذا كانت معدية أم لا وعلاجها خلال فترة طويلة بمساعدة زملائه من النمل. وأن النظام الطبي الوحيد الذي يمكنه التنافس معهم هو النظام البشري.

ويشير الباحثون إلى أنهم لم يكتشفوا أي دليل يشير إلى أن قدرة النمل على التعرف على الجروح وعلاجها انتقائيا هي قدرة مكتسبة، ما يعني أنها قدرة فطرية.

المصدر: gazeta.ru