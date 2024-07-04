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    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 05:12 GMT

    اكتشاف قدرة فطرية لدى النمل في التعرف على الجروح ومعالجتها

    اكتشف علماء من جامعة لوزان في سويسرا أن النمل يتمتع بقدرة على القيام بعمليات طبية لعلاج الجروح كما يفعل الإنسان.

    اكتشاف قدرة فطرية لدى النمل في التعرف على الجروح ومعالجتها
    Marko König/imageBROKER.com / Globallookpress


    وتشير مجلة Current Biology العلمية إلى أن الباحثين اكتشفوا خلال مراقبة ومتابعة النمل، أن نوع النمل النجار في فلوريدا (Camponotus floridanus) يتعرف على الجروح الموجودة على أطراف زملائه من النمل ثم يعالجها عن طريق التنظيف أو البتر.

    ويؤكد الباحثون أنهم اكتشفوا مثالا فريدا من نوعه للبتر المنهجي في عالم الحشرات.

    وكانت المجموعة العلمية نفسها قد أثبتت قبل عام أن النمل الإفريقي Megaponera analis يمكنه علاج الالتهابات التي يعاني منها باستخدام مطهر تنتجه غدده.

    ولكن ليس للنمل النجار مثل هذه الغدد. لذلك قرر الباحثون معرفة كيف يعالج هذا النوع من النمل بعضه البعض. وأظهرت نتائج التجربة أن هذا النمل ينظف المكان المصاب باستخدام التأشير (mandibles)-أجزاء فموية تقبض بواسطتها الحشرة على فريستها أو ما تتغذى به، وفي بعض الحالات تبتر بواسطتها الطرف المصاب.

    اكتشاف قدرة فطرية لدى النمل في التعرف على الجروح ومعالجتها

    وبفضل هذه الطريقة في العلاج ارتفع معدل بقاء النمل على قيد الحياة من 40 إلى 90- 95 بالمئة في حالة البتر ومن 15 إلى 75 بالمئة في حالة علاج جرح واحد.

    ووفقا للباحثين، يستطيع النمل تشخيص الإصابة وتحديد ما إذا كانت معدية أم لا وعلاجها خلال فترة طويلة بمساعدة زملائه من النمل. وأن النظام الطبي الوحيد الذي يمكنه التنافس معهم هو النظام البشري.

    ويشير الباحثون إلى أنهم لم يكتشفوا أي دليل يشير إلى أن قدرة النمل على التعرف على الجروح وعلاجها انتقائيا هي قدرة مكتسبة، ما يعني أنها قدرة فطرية.

    المصدر: gazeta.ru

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