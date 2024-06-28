روسيا.. تطوير وسيلة فعالة لمكافحة الدرونات

تلقت أكاديمية الأسلحة المشتركة الروسية براءة اختراع جهاز لإسكات الطائرات المسيرة لاسلكيا وإلكترونيا، سيستخدم في أنظمة الدفاع الجوي القصيرة المدى.

والمقصود بالأمر هو منظومة "ستريلا – 10 " ضمنا. أما التكامل مع العربة القتالية فسيسمح بتحديد نوع الدرون وتابعيته ومواصفات التشويش المستخدمة.

جاء ذلك في مذكرة توضيحية ملحقة بشهادة براءة الاختراع.

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ويشار إلى أن استخدام هذا الجهاز من شأنه رفع فاعلية التصدي للدرونات وتشكيل قوة نارية نشيطة تدمر الدرونات بصواريخ موجهة مضادة للجو وقوة لاسلكية إلكترونية غير نارية.

وتم تصميم جهاز الإسكات اللاسلكي الإلكتروني على شكل حاوية محمولة مخصصة للصاروخ الموجه المضاد للجو، وتوضع على منصة الإطلاق للعربة القتالية.

وبحسب مطوري الجهاز، يمكن تركيبه في أثناء الإنتاج الصناعي المتسلسل للنظام المضاد للجو وكذلك في أثناء تحديثه، وذلك بفضل بساطة الجهاز، كما أن ذلك لا يتطلب أموالا إضافية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا