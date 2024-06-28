روسيا.. النشاط البشري يزيد التلوث في جبل إلبروس

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورغ أن العلماء اكتشفوا تلوثا بالمعادن الثقيلة في جليد جبل إلبروس، سببه النشاط البشري.



وجاء في البيان: "أجرى علماء الأحياء من جامعة بطرسبورغ ومعهد البيئة في المناطق الجبلية دراسة على منطقتين من الجليد في جبل إلبروس واكتشفوا أن أحدهما- جليد غاراباشي، ملوث بالزنك والنحاس".

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ويعتبر جليد جبال وسط القوقاز مصدرا للمياه العذبة، حيث منها تأخذ الأنهار الجبلية الكبيرة بدايتها، كما أنها تساهم في تبريد المناخ المحلي وتعتبر مصدرا مهما لعلماء الآثار، ولكن مساحة هذا الجليد الجبلي بدأت تتقلص وكذلك سمكه، حيث خلال 30 سنة الأخيرة تقلصت مساحته من 692 كيلومترا مربعا إلى 590 كيلومترا مربعا، ما قد يؤدي مستقبلا إلى نقص مياه الشرب ويزيد من خطر الفيضانات.

ويشير بيان المكتب، إلى أن الباحثين حللوا عينات من جليد إلبروس أخذت من ارتفاعات مختلفة من منطقتين- أزاو الصغيرة وغاراباشي، حيث تتراكم الملوثات المختلفة. كما درس الباحثون حالة التربة القريبة من المنطقتين واكتشفوا أن جليد غاراباشي ملوث بالمعادن الثقيلة - الزنك والنحاس. وأن مستوى التلوث يرتفع في المواقع السياحية- التلفريك والطرق السريعة، ما يشير إلى أن التلوث سببه النشاط البشري. والعامل الآخر المسبب للتلوث هي انتقال الملوثات مع تيارات الغلاف الجوي من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وهذا التلوث يزيد من تلوث الترب الجبلية التي خضعت للدراسة.

ويؤكد يفغيني أباكوموف من قسم البيئة التطبيقية في الجامعة، المشرف على الدراسة، أن تركيز المعادن الثقيلة في الجليد لا يشكل أي خطورة على الإنسان والبيئة، ولكن لا يستبعد ارتفاع مستوى التلوث بزيادة النشاط البشري في هذه المنطقة.

المصدر: تاس