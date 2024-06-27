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جنوب السودان يشهد أكبر هجرة للحيوانات في العالم

العلوم والتكنولوجيا

جنوب السودان يشهد أكبر هجرة للحيوانات في العالم
ravel123.world
صورة أرشيفية
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رصد الباحثون هجرة حوالي 6 ملايين من الظباء، حيث تقطع في منطقة جنوب السودان مسافات هائلة بحثا عن المراعي.

قام الباحثون بتوثيق أكبر هجرة للحيوانات البرية في العالم في شرق جنوب السودان. ووجدت دراسة أجرتها حكومة جنوب السودان ومنظمة African Parks غير الحكومية أن هذه المنطقة تشهد هجرة غير مسبوقة للحيوانات، حيث تقطع حوالي 6 ملايين من الظباء مسافات هائلة بحثا عن المراعي.

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وقال لاري ماكجليفي من منظمة African Parks الذي نشر الدراسة: "جنوب السودان هو المنطقة التي تشهد أكبر هجرة للثدييات في العالم اليوم. وجرى رصد الحيوانات من الطائرات، ثم تم التقاط وتحليل 60 ألف صورة. وإجمالا شملت الدراسة مساحة 120 ألف كيلومتر مربع.

منطقة الهجرة الهائلة عبارة عن السافانا الفيضية للنيل الأبيض. وتعبر الحيوانات المناطق الشرقية من جنوب السودان وتدخل جزئيا أراضي الجزء الغربي من إثيوبيا، حيث تقع محمية "غامبيلا" الطبيعية. ويبلغ عدد تدفقات الهجرة حوالي 6 ملايين من الظباء.

المصدر: تاس

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