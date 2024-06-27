روسيا.. ابتكار تقنية تسرع إنتاج الزيوت النباتية بمقدار 5 أضعاف

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة مقاطعة كيميروفو أن الخبراء ابتكروا تقنية تسمح بتسريع إنتاج أي نوع من الزيوت النباتية بمقدار خمسة أضعاف.

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وجاء في البيان: "ابتكر خبراء في شركة Biointech بمدينة يورغا خطا تجريبيا لاستخلاص الزيوت النباتية، يسمح بالحصول على منتج عالي الجودة من بذور أي محاصيل زيتية ومخلفات الإنتاج (عباد الشمس). وأن هذه العملية أسرع بخمس مرات من المعتاد".

ووفقا للبيان، يمكن مقارنة الزيت النباتي الناتج من حيث الجودة بالزيت المضغوط على البارد. وبالنظر إلى ميزات تصميم المعدات المستخدمة التي تسمح باستخدام النفايات وتخفيض كمية الطاقة الكهربائية في عملية الإنتاج فإن التكلفة النهائية للمنتج النهائي أقل.

ويشير البيان، إلى أن إنتاج الزيت الفاخر باستخدام الضغط الهيدروليكي (الضغط على البارد) يتطلب استخدام بذور عالية الجودة. ومع ذلك يبقى حوالي 60-70 بالمئة من الزيت في المواد الصلبة المتبقية (كعكة العصر). ولاستخراجه بالكامل، تستخدم الهيدروكربونات، مثل الهكسان ما يؤدي إلى انخفاض جودته.

المصدر: تاس