روسيا.. اكتشاف 30 نوعا جديدا من اللافقاريات في جليد القوقاز

اكتشف العلماء 30 نوعا جديدا من الحيوانات اللافقارية والحشرات في مناطق ذوبان جليد القوقاز بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.





ووفقا للمكتب الإعلامي لمعهد الجغرافيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعيش 438 نوعا من اللافقاريات في المناطق المدروسة.

ويشير المكتب إلى أن مجموعة من العلماء الروس قيمت التغيرات الزمانية المكانية في مجتمعات مختلف الحيوانات اللافقارية في مناطق ذوبان الجليد أعمارها 0-170 عاما في وسط القوقاز، واكتشفوا 438 نوعا منها 30 نوعا جديدا لم تكن معروفة سابقا.

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ودرست البعثة التغيرات في أعداد اللافقاريات الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد وتراجع طبقة الجليد إلى أعلى. وركز الباحثون اهتمامهم بصورة خاصة، على ما إذا حلت حيوانات محبة للحرارة محل التي كانت تعيش في الجليد أو أنهم يكملون بعضهم البعض، ويستقرون في مكان قريب. واتضح لهم أن الحيوانات المحبة للحرارة احتلت بسرعة كبيرة "الأسطح المتحررة من الجليد" الأكثر دفئا والمناطق السفلى منها. ولاحظ الباحثون حصول تغيرات كبيرة في تركيبها.

واكتشف الباحثون أنواعا لا تزال غير معروفة للعلم - مثل نوع جديد من حشرات الذيل الربيعي من جنس ديسوريا (Desoria) وأنواع جديدة من الهاموشيات (Chironomidae)، التي تعيش بالفعل على طبقة الجليد وبالقرب من حافته. وكذلك أنواع تتطفل أو تنتقل على الخنافس الأرضية المحيطة بالجليد تنتمي إلى أنواع غير موصوفة بعد.

وتقول أولغا ماكاروفا، رئيسة المشروع : "لقد انفتح أمامنا عالم كامل من الكائنات الحية غير المعروفة المحبة للبرد، وصغر حجمها يجعلها غير مرئية للسياح ومتسلقي الجبال. ومع اختفاء الجليد، ستختفي موائل هذه الأنواع - الأسطح الجليدية الفعلية الأراضي القاحلة الباردة الرطبة والحصى، ولكن في وسط القوقاز، لا يزال لديها مناطق واسعة في المرتفعات".

المصدر: تاس