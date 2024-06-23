أحدث ناقلة مدرعة برمائية روسية تخضع لاختبارات حكومية

قالت مؤسسة "روستيخ" الروسية إن الاختبارات الحكومية للناقلة المدرعة البرمائية "بي تي – 3 إف" ستبدأ عما قريب.

وجاء في تقرير نشرته المؤسسة على قناة "تليغرام" التابعة لها أن الاختبارات الحكومية من شأنها تأكيد المواصفات التقنية التكتيكية للناقلة في أثناء سيرها على الأرض وفي الماء في مختلف المناطق المناخية. كما سيتم اختبار الناقلة عند إطلاق النار من المكان وعند الحركة ومن الماء.

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يذكر أن الناقلة المدرعة البرمائية "بي تي – 3 إف" تم تصميمها على أساس منصة عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3 إف"، وبمقدورها السير على سطح الماء. كما يمكن إنزالها جوا من طائرات النقل العسكري.

وتخصص الناقلة المدرعة لنقل المشاة البحرية وأفراد القوات الخاصة. كما يمكن استخدامها كمركز قيادة متنقل أو ناقلة إسعاف، وطاقم الناقلة 3 أفراد، وبمقدورها نقل 12 فردا.

وكان يفترض أولا أن تزود الناقلة ببرج مدرع صغير متحكم فيه عن بعد مع رشاش "كورد" عيار 12.7 ملم. لكن منتدى الجيش – 2023" العسكري التقني كشف العام الماضي عن نسخة محدثة للناقلة تم تزويدها بمنصة "كورنيت – إي" للصاروخين المضادين للدبابات، كما تمت تقوية أجهزة حماية الناقلة بفضل تثبيت الشبكات الجانبية الخاصة بمكافحة الذخائر الجوفاء. وحتى بعد إدخال كل تلك التعديلات وزيادة وزنها احتفظت الناقلة بالقابلية للسير على سطح الماء بسرعة 10 كلم/ساعة في ظروف التموج حتى 3 درجات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا