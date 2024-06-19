"صيد الغزلان".. العلماء الروس يعثرون على صورة فريدة من نوعها على نصب تذكاري قديم

اكتشف العلماء الروس رسما على واجهة نصب تذكاري (دولمين) يقع في سلسلة جبال "ميزيغوخ" بمنتجع سوتشي. ويصور النقش البارز الفريد مشهدا لصيد الغزلان.

وقد سجلت تقنية رسم الصورة هذه لأول مرة في جبال القوقاز.

وقال أندريه كيزيلوف رئيس قطاع التراث التاريخي والحضاري في مختبر الدراسات الإثنية والاجتماعية: "لقد اكتشفنا ودرسنا نقشا بارزا سرديا فريدا من نوعه في غرب القوقاز على واجهة الدولمين. وهو يصور مشهدا لمطاردة الغزلان".

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وأوضح أن هذه القصة كانت منتشرة على نطاق واسع منذ العصور القديمة في جميع أنحاء أوراسيا، ولكن تم اكتشافها لأول مرة في تقنية النقش البارز على مغليث (حجارة) القوقاز".

ومضى قائلا:" يصور الدولمين غزالا مع شبل، يتبعه كلب وصيادان، كما تظهر على النقش البارز ثلاثة أزواج من الهياكل البشرية الراقصة وخمسة طيور تجلس في صف واحد".

وكان لا بد من دراسة النقوش الصخرية باستخدام ما يسمى بـ"الضوء الراسم" الخاص، حيث تمت إضاءة جدار الدولمين بأشعة مائلة لمصباح قوي. وبفضل ذلك تمكنا من رؤية الصور على واجهة المبنى القديم. وفي ظروف الإضاءة العادية، كان من المستحيل رؤيتها، فالنقوش الصخرية منخفضة التباين ولا تحتوي على أي تضاريس خاصة".

وخلص الباحث قائلا:" "لقد أظهرت نتائج دراسة النقوش الصخرية على دولمينات سلسلة جبال "ميزيغوخ"، والتي اكتملت العام الجاري، آفاق استخدام تقنية المسح التصويري التي استخدمناها مع المعالجة ثلاثية الأبعاد اللاحقة، الأمر الذي سيجعل من الممكن التعرف على الصور المحفوظة بشكل سيئ، بما في ذلك تلك الموجودة في الآثار الصخرية المعروفة في جبال غرب القوقاز.

المصدر: تاس