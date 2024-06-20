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الهند.. اكتشاف مخلوق جديد بأصابع طويلة وعيون حمراء

العلوم والتكنولوجيا

الهند.. اكتشاف مخلوق جديد بأصابع طويلة وعيون حمراء
Gettyimages.ru lessydoang
صورة تعبيرية
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اكتشف فريق من العلماء مخلوقا حرشفيا بأصابع طويلة وعيون حمراء في غابات الهند دائمة الخضرة.

أجرى علماء الأحياء تحليلا للحمض النووي لدى أبو بريص كبير الحجم بشكل غير عادي، الذي وجدوه يتجول على هضبة فالباراي في الجزء الجنوبي الغربي من الهند.

يعيش أبو بريص، الذي يطلق عليه الآن رسميا "أبو بريص فالباراي القزم"، في "الموائل الصخرية ضمن الغابات دائمة الخضرة في تينكاسي"، التي تعد موطنا لبعض أهم المواقع الروحية والثقافية في الهند.

لكن فريق البحث عثر أيضا على 4 أنواع جديدة تماما من أبو بريص، جميعها من السلف المشترك نفسه، ويحتفظ كل منها بموائله الصغيرة الخاصة في أعالي الغابات الاستوائية دائمة الخضرة في الهند.

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ويطلق على ظاهرة تطور الأنواع للتكيف مع مكان صغير جد في موطن صغير اسم "التوطن الجزئي الشديد".

وصُنّف "أبو بريص فالباراي القزم" الجديد على أنه كبير بالنسبة لهذه العائلة من السحالي، ولكن يصل طوله إلى حوالي 4.5 بوصة فقط، وفقا للدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Zootaxa الخاضعة لمراجعة النظراء.

وتم تحديد "أبو بريص فالباراي القزم" كنوع جديد من خلال عيونه الحمراء الفريدة، ونمط لونه وحجمه، والأصابع الطويلة المرئية على مخالبه.

ويبدو أن العينة الأنثوية من "أبو بريص فالباراي القزم" تبدو بشكل عام "أغمق اللون بكثير"، مع "لون أصفر أقل وضوحا". 

المصدر: ديلي ميل

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