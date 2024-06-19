العلماء الروس يكتشفون علاقة جينية بين الروس المعاصرين والإسكندينافيين الدنماركيين

نشر العلماء الروس في مجلة "نشرة علم الآثار والأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا" الروسية نتائج دراسة أثرية وجينية لمدفن في تل قبيلة "فياتيتشي" بمقبرة كريميني الواقعة في منطقة موسكو.

وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، فقد تبيّن أن أسلاف المرأة المدفونة هنا هم من أبناء شعب الفايكنغ (الإسكندنافيين).

ويعود المدفن الذي تمت دراسته إلى امرأة يزيد عمرها عن 40 عاما، وهي من مواليد هذه المنطقة. وانطلاقا من الأزياء الثرية المميزة للربع الثاني من القرن الثاني عشر وموقع الجسد في وسط التل، يمكن القول إن المرأة تمتعت بمكانة مرموقة في المجتمع.

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واكتشف علماء الحفريات القديمة وجود علاقة بين المرأة والروس المعاصرين من منطقتي بيلغورود وبسكوف. ويوجد أيضا في حمضها النووي جينات مشابهة لتلك الموجودة لدى سكان فنلندا وجمهورية التشيك ومنغوليا المعاصرين.

ومن بين العينات القديمة، كان ممثل لعصر الفايكنغ من المدفن في أكسفورد البريطانية الأكثر قرابة من المرأة، وأنه كان ينتمي إلى عشيرة الفايكنغ الدنماركية التي داهمت إنجلترا في القرنين العاشر والحادي عشر، ودُفن مع محاربين آخرين قتلوا عام 1002 بأمر ملك إنجلترا إثيلريد الثاني. والمرأة التي عثر عليها في كريميني لها سلف مشترك معه من جهة والدتها.

وتقع مقبرة كريميني، التي درسها العلماء، على الضفة اليسرى لنهر أوكا، على بعد تسعة كيلومترات من مدينة ستوبينو في منطقة موسكو. وأصبح هذا المكان معروفا بعد الحفريات التي أجريت هناك عام 1928. وكما لاحظ العلماء، فإن المدافن في تلال "فياتيتشي" هي موضوع "كلاسيكي" بالنسبة إلى علم الآثار الروسي.

وفي منتصف القرن الماضي توقفت الحفريات النشطة ودراسة تلال المدافن الروسية القديمة هنا. لكنها استؤنفت في كريميني بعد اكتشاف مدافن ترابية ومواقع حرق الجثث هنا.

المصدر: تاس