لأول مرة.. القاذفات الاستراتيجية الروسية تستخدم صاروخا مزودا برأس مزدوج

تتوفر في حوزة الجيش الروسي الصواريخ الموجهة من طراز Х-101 "جو-أرض" التي تطلق من مسافة آلاف الكيلومترات بواسطة القاذفات الاستراتيجية "تو-160" و"تو-95 إم إس".

وتخضع تلك الصواريخ باستمرار لتعديلات مختلفة. وطال التعديل الأخير رأسها القتالي الذي أصبح عنقوديا. وفي الآونة الأخيرة بدأت تنتشر معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية مفادها أن روسيا استخدمت صاروخ " X-101 " برأس حربي مزدوج. وبقي الجزء الأول من الرأس شديد الانفجار. أما الجزء الآخر فأصبح عنقوديا. مع ذلك فإن الوزن الإجمالي للرأس القتالي ازداد من 450 كغ إلى 800 كغ.

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تجدر الإشارة إلى أن قدرة النسخة السابقة Х-100 للصاروخ كانت محدودة من حيث مساحة الإصابة، مع ذلك فإن الجزء العنقودي للرأس يوسع تلك المساحة إلى حد بعيد.

وقال الخبير الروسي في الطيران يوري كنوتوف:" إن غياب الرؤوس القتالية العنقودية في الصواريخ المجنحة الروسية تقلل فاعلية الضربات الموجهة إلى القواعد الجوية. أما الآن فمع ظهور الرؤوس العنقودية في ترسانة صواريخ الطائرات الروسية البعيدة المدى يمكن توسيع قائمة الأهداف التي تصاب بفاعلية قصوى". ويرى البعض أن صاروخ X-101 تفوق كثيرا على مثيلاته الأجنبية.

وكان إنتاجه بمثابة ردنا على تطوير أحدث نسخة لصاروخ "توماهوك" الأمريكي. وبالنظر إلى إمكانات هذا السلاح الفائق الدقة، يمكننا القول إن X-101 المحدث سيخدم سلاحنا الجوي لعدة عقود".

وأصبح من المعلوم كذلك أن صاروخ Х-101 قادر على تدمير الأهداف المتحركة بدقة حتى 7 أمتار. وتمكن المطورون من تحقيق ذلك بفضل النظام الاستمراري المتقدم والرأس القتالي الراداري الموجه ذاتيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا