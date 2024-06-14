البرازيل تصنع سفنا حربية من جيل جديد

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن البرازيل تعمل على تطوير سفن حربية جديدة لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور للموقع:"في حوض بناء السفن التابع لشركة Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul بولاية سانتا كاترينا في البرازيل، بدأت مؤخرا عملية تصنيع سفينة عسكرية جديدة من فئة Tamandare لصالح سلاح البحرية البرازيلي".

وتبعا للموقع فإن برنامج تطوير فرقاطات Tamandare يعتبر من بين أهم المشاريع الابتكارية لتطوير السفن لصالح سلاح البحرية البرازيلي، وبدأت شركة TKMS" بتصنيع أول سفينة من هذه السفن في مارس 2023، ومؤخرا بدأت عملية تصنيع السفينة الثانية، وبحلول ديسمبر 2029 يجب أن يكون سلاح البحرية البرازيلي قد تسلم 3 سفن من نوع Tamandare.

وتعتبر فرقاطات Tamandare نسخا مطورة عن فرقاطات MEKO A100 الألمانية، ومن المفترض أن تتمتع هذه الفرقاطات بقوة قتالية عالية، وأن تستخدم في مهام الدوريات ومهام المراقبة وحماية المناطق البحرية، ومهمات مرافقة السفن العسكرية والمدنية.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Tamandare الجديدة 107.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 3455 طنا، كما ستجهز هذه السفن بمنظومات الدفاع الجوي MBDA's Sea Ceptor وMM40 Exocet، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا