روسيا.. سفينة ثالثة من أسرة سفن صيد السلطعون تنزل في البحر

شهد مصنع " أونيغا" لبناء وإصلاح السفن إنزال سفينة صيد السلطعون الثالثة "كابتن فيرسوف"من مشروع CCa5712LS في البحر

وهي صائدة السلطعون الثالثة في أسرة السفن ، والتي يتم بناؤها في المصنع بطلب من شركة "كراب " الروسية في المرحلة الأولى من تفعيل حصص الاستثمار.

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تم تصميم السفينة لصيد ونقل السلطعون الحي. وتتميز هذه الأسرة من السفن بمقاومة الجليد العالية، ما يناسب فئة Ice2 الجليدية، كما إنها تتمتع بخصائص ملاحية مطورة وإنتاجية أعلى مقارنة بما هو عليه لدى الأسطول الحالي، ومستوى جديد من الأمان والراحة للطاقم، ونظافة بيئية جيدة.

وتم تجهيز سفن صيد السلطعون من أسرة جديدة بأنظمة التشغيل الآلي والتحكم الرقمي في العمليات التكنولوجية.

يذكر أن سفينة الصيد الجديدة ستستخدم في بحار منطقة الشرق الأقصى الروسي.

المصدر:Karel mk.ru