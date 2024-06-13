روسيا تطور تقنيات جديدة للتحكم بالآلات الزراعية ذاتية القيادة

شهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي توقيع اتفاقيات لتطوير تقنيات جديدة تساعد على التحكم بالآلات الزراعية ذاتية القيادة التي يتم تطويرها في روسيا.

حول الموضوع قال مدير مؤسسة "GLONASS" الروسية أليكسي رايكيفيتش:"خلال مشاركتنا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وقعنا اتفاقيات مع شركة Cognitive Pilot الروسية المختصة بتطوير أنظمة القيادة الذاتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والمخصصة للآلات الزراعية ذاتية القيادة، سنوحد قوانا لتطوير تقنيات الملاحة والاتصالات الروسية للتحكم في الآلات الزراعية والمركبات غير المأهولة، هذه الاتقاقية تضمن تطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة التي ستدعم السيادة الروسية في مجال التكنولوجيا والملاحة عبر الأقمار الصناعية".

وأشار رايكيفيتش إلى أن الخبرات المتراكمة في المؤسستين تسمح بتطوير تقنيات اتصالات هجينة فريدة من نوعها للسوق الروسية، وهذا يفتح فرصا جديدة لمراقبة واستخدام خدمات الاتصالات عن بعد مع أي نوع من وسائل النقل الحديثة، ومع الآلات الزراعية الذاتية القيادة".

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ومن جهتها قالت أولغا أوسكوفا، الرئيس التنفيذي لشركة Cognitive Pilot:"الاتفاقيات الجديدة لها أهمية كبيرة. مشاكل انقطاع الاتصالات هي نقطة ضعف أنظمة القيادة الذاتية في المركبات، ونحن تمكّنا من التغلب على هذه المشكلة، واستخدام تقنيات جديدة مع الآلات الزراعية ذاتية القيادة سيحسن من كفاءة العمليات الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنسخته الـ27 في الفترة ما بين 5 و8 يونيو الجاري، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: aoglonass