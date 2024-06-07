روسيا تختبر منظومة جديدة تعتمد القوارب المسيّرة لإجراء الأبحاث المائية

أعلن معهد عموم روسيا لأبحاث الدفاع المدني وحالات الطوارئ عن اختبار منظومة جديدة تعتمد على القوارب المسيرة لإجراء الأبحاث العلمية في المسطحات المائية.

جاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد: "أكمل المختصون في معهدنا سلسلة من الاختبارات التي أجريت على منظومة Kalan الجديدة والتي تعتمد على القوارب المسيرة لإجراء الدراسات المائية والهيدروغرافية. هذه المنظومة تمكّن من الاستغناء عن الغواصين عند القيام بأعمال خطرة تحت الماء، ويمكن الاعتماد عليها لدراسة الحالة الفنية للهياكل الهيدروليكية".

وأشار البيان إلى أن مشروع تطوير المنظومة الجديدة اشترك فيه علماء من معهد عموم روسيا لأبحاث الدفاع المدني وحالات الطوارئ وخبراء من مؤسسة البحث والإنتاج الروسية " Fort XXI".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القوارب المسيرة التي حصلت عليها المنظومة تم تصميمها لتكون قادرة على العمل في البحار والأنهار وفي مختلف المسطحات المائية، وفي مناطق المياه الضحلة التي يصل مستوى المياه فيها إلى 20 سم، كما يمكن استعمالها في أعمال البحث والاستطلاع المائي، وفحص الجدران شديدة الانحدار للسدود والهياكل الهيدروليكية، وكذلك في البرك المائية التي قد تكون فيها درجات حرارة المياه منخفضة أو مرتفعة جدا.

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وجهّزت هذه القوارب ببطاريات تكفيها لمدة 16 ساعة في المياه على الأقل، كما يمكن التحكم بها عن بعد لمسافة تصل إلى 5 كلم، وزوّدت بأنظمة ملاحة ذاتية لقطع مسافات تصل إلى 35 كلم بشكل مستقل.

المصدر: سلاح روسيا