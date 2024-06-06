الكشف عن مدرعات ودرونات جديدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

شهدت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الكشف عن العديد من المدرعات والدرونات التي تطورها شركات روسية وعالمية.

من بين أبرز المدرعات التي تم عرضها خلال فعاليات المنتدى كانت مدرعة "سبارتاك" العسكرية الروسية المتعددة الاستخدامات، والتي تم اختبار نسخ منها خلال العملية العسكرية الخاصة.

يبلغ طول هذه المدرعة 6 أمتار، وعرضها 2.5 م، وارتفاعها 280 سم، ووزنها 14500 كلغ، وصممت لنقل الجنود والمعدات العسكرية، وحصلت على تصفيح للحماية من الرصاص وخطر الألغام التي يعادل انفجارها 6 كيلوغرامات من الـTNT.

Sputnik

وجهّزت هذه المدرعة بمحرك، قوة 312 حصانا، وحصلت على خزانات وقود تمكّنها قطع 1000 كلم في كل مهمة، كما يمكنها الحركة بسرعة تصل إلى 100 كلم/سا، وزوّدت برشاشات من عيار 7.62 ملم، وحصلت بعض نسخها على مدافع من عيار 57 ملم ومنظومات للدفاع الجوي.

وشهدت فعاليات المنتدى أيضا عرض مروحية مسيرة جديدة مصممة خصيصا لإطفاء حرائق الغابات، طورتها شركة TsingAero الصينية، والميزة الرئيسية لها هي القدرة على التحليق بسرعات تصل إلى 270 كم/ساعة، ونقل ما يصل إلى 250 كلغ من الماء.

إقرأ المزيد

وحصلت هذه المروحية على أجنحة جانبية صغيرة على جانبي الهيكل، كما زودت بشفرات توجيه ذات تصميم خاص يمكّنها من المناورة بشكل ممتاز، كما يمكنها التحليق لمدة تصل إلى 5 ساعات، ما يجعلها وسيلة فعالة لمكافحة الحرائق.

المصدر: وكالات روسية