روسيا.. ابتكار وحدة لتخفيض عسر الماء بمقدار ست مرات

ابتكر علماء جامعة بسكوف بالتعاون مع زملائهم من جامعة ساراتوف للتكنولوجيا وحدة لا مثيل لها في العالم لتخفيض عسر الماء، يمكن استخدامها في المنازل.

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يشير تاراس أنتال، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، إلى أن هذه الوحدة تجمع بين تقنيتي التحليل الكهربائي والتبخر البارد بالموجات فوق الصوتية يصاحبه تكثيف البخار البارد، ما يسمح بتخفيض عسر الماء بمقدار ست مرات.

ويقول: "بالتعاون مع زملاء من جامعة ساراتوف التقنية، ابتكرنا وحدة لتقليل عسر المياه. وقد اجتازت جميع أجزائها الفردية الاختبارات اللازمة. وتجمع هذه الوحدة طريقتين في العمل- طريقة التحليل الكهربائي السريع، التي تستمر عشرات الثواني فقط لترسيب الأملاح الأكثر سهولة في الماء والطريقة الثانية - التبخر البارد بالموجات فوق الصوتية يصاحبه تكثيف البخار البارد، وتسمح كلتا الطريقتين بتقليل عسر الماء من 11 نقطة إلى نقطتين أي يصبح الماء نقيا، وخاليا من معظم الأملاح، وتقل درجة عسر المياه بمقدار ست مرات".

ووفقا له، يمكن استخدام هذه الوحدة في المنازل أيضا وخاصة في المناطق التي فيها درجة عسر الماء مرتفعة.

المصدر: تاس