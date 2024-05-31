روسيا.. تطوير تكنولوجيا الليزر لحماية المجوهرات من التزييف

طور العلماء أسلوبا يتيح إمكانية تطبيق "زخارف" نانوية معقدة باستخدام الليزر على أسطح المجوهرات الفضية المختلفة، لحمايتها من التزييف.

نقلت الخدمة الصحفية لمؤسسة العلوم الروسية عن إيغور غلادسكيخ كبير الباحثين في جامعة التكنولوجيات المعلوماتية في بطرسبورغ قوله:" يمكن إنشاء الأسطح الفضية ذات الخصائص البصرية غير المتجانسة باستخدام التوليف الكيميائي وطرق الطباعة الحجرية، وذلك يتطلب نفقات ومعدات وكواشف باهظة الثمن. لقد طورنا طريقة رخيصة يتم من خلالها إنشاء عدم التجانس في المادة تحت تأثير استقطاب أشعة الليزر".

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إن الأسلوب الذي طوره المتخصصون من روسيا وبريطانيا وأرمينيا يجعل من الممكن وضع علامات فريدة على سطح المكونات الفضية. وللقيام بذلك، يكفي رش مجموعة من جزيئات الفضة النانوية على المجوهرات المراد حمايتها ومعالجتها بطريقة خاصة باستخدام نبضات الليزر المستقطبة.

ونتيجة لذلك، تظهر "زخرفة" معقدة على سطح المنتج الفضي، وهو أمر يصعب للغاية تكراره دون معرفة كيفية تغير استقطاب الليزر عند وضع علامة أمنية. ويتيح ذلك التعرف على المجوهرات الفضية المزيفة من خلال إضاءة العلامة باستخدام مصدر إشعاع مستقطب.

وفي ظروف إضاءة الغرفة العادية، ستبدو العلامة المطبقة بهذه الطريقة رسومات عادية، ولكن إذا نظرت إليها في الضوء المستقطب، فطبقا لكيفية تغير الخصائص البصرية لكل زوج محدد من جسيمات الفضة النانوية، يمكن الملاحظة أن أجزاء مختلفة تغير اللون بطريقة مختلفة. وسيكون تغيير اللون هذا فريدا، لا يمكن تكراره إلا إذا تم تطبيق الرسم بنفس الطريقة تماما، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا من الناحية العملية.

وافترض الخبراء أنه يمكن بطريقة مماثلة تطبيق علامات الجسيمات الفضية النانوية على المجوهرات والسلع الأخرى المصنوعة من مواد غير معدنية. وعلى وجه الخصوص، يمكن دمجها في منتجات الكريستال وغيرها من المنتجات الزجاجية التي تستخدم كديكور أو لتخزين العديد من المواد الكيميائية والأدوية واللقاحات باهظة الثمن والقابلة للتلف.

المصدر: تاس