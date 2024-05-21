"فسيفساء اللوبيا".. فيروس نباتي يحارب السرطان بـ"فعالية واسعة الطيف"

أفاد باحثو جامعة كاليفورنيا "سان دييغو" أن الفيروس الذي يصيب نبات الفاصولياء ذات العين السوداء (اللوبيا العضوية) أظهر فعالية كبيرة في منع مجموعة من السرطانات النقيلية لدى الفئران.

وعززت الجسيمات النانوية في فيروس "فسيفساء اللوبيا" (cowpea mosaic) معدلات البقاء على قيد الحياة، مع كبت نمو الورم بشكل منهجي في الفئران المصابة بمختلف أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمبيض.

ووجد فريق البحث أن الفئران، التي خضعت لإزالة الأورام جراحيا، أظهرت أيضا تحسينات مماثلة بعد العلاج.

ويعرف فيروس "فسيفساء اللوبيا" بأنه أحد مسببات الأمراض النباتية المتخصصة في اللوبيا (Vigna unguiculata)، وهي نوع من البقوليات يتضمن الأنواع الفرعية المعروفة باسم الفاصولياء ذات العين السوداء.

ولا يهاجم الفيروس الخلايا السرطانية في الفئران بشكل مباشر، ولكنه يعمل كشكل من أشكال العلاج المناعي، حيث يساعد جهاز المناعة في الجسم على العثور على السرطان وتدميره.

وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من البحث المستمر الذي يقوده مختبر نيكول ستاينميتز، مهندسة النانو في جامعة كاليفورنيا سان دييغو.

وأمضت ستاينميتز وزملاؤها سنوات في اختبار الجسيمات النانوية لفيروس "فسيفساء اللوبيا" باعتبارها مُعدّلات مناعية، وهي مواد إما تثبط جهاز المناعة أو تحفزه، كما في هذه الحالة.

وفي السابق، أظهرت الجسيمات النانوية نتائج واعدة في تعزيز الاستجابة المناعية عند حقنها مباشرة في الورم، وتشير النتائج إلى أن هذا العلاج يمكن أن يساعد في منع انتشار السرطان وتكراره.

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ويوضح الباحثون بالقول: "نظرا لأنه فيروس نباتي، فإن "فسيفساء اللوبيا" لا يمكنه إصابة الثدييات، ومع ذلك فإن أجهزة المناعة لدى الفئران لا تزال تميل إلى التعرف عليه على أنه جسم غريب، وهذا يثير رد فعل عنيف من الجهاز المناعي، والذي يتم تحفيزه أيضا لمهاجمة الورم القريب، بالإضافة إلى أي أورام قد تتطور في المستقبل".

وتشير الدراسة إلى أنه ليس من الضروري حقن الجسيمات النانوية مباشرة في الأورام لتحقيق النجاح، ولكن يمكن أيضا توصيلها بشكل منهجي لوقف نمو ورم خبيث وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة لمجموعة واسعة من السرطانات.

وتقول ستاينميتز: "هنا، نحن لا نعالج الأورام القائمة أو الأمراض النقيلية، بل نمنعها من التشكل. نحن نقدم علاجا نظاميا لإيقاظ جهاز المناعة في الجسم للقضاء على المرض قبل أن تتشكل النقائل وتستقر".

ويقول الباحثون إن الدراسات المستقبلية ستسعى إلى الكشف عن الآلية التي تنتج النتائج التي ظهرت في الدراسة الجديدة، وتحديد سلامة العلاج على الحيوانات الأخرى، ما يمهد الطريق لإجراء تجارب سريرية في نهاية المطاف على البشر.

نشرت الدراسة في مجلة العلوم المتقدمة.

المصدر: ساينس ألرت