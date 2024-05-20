روسيا تطور جيلا جديدا من سفن النقل المدني

أعلنت شركة "seatech" الروسية أنها تعمل على مشروع تطوير جيل جديد من سفن النقل المدني.

وقال بيان صادر عن الشركة:"في حوض Livadia الروسي لبناء وإصلاح السفن، بدأت مؤخرا عملية تصنيع سفينة جديدة يتم تطويرها في إطار المشروع HSC200".

وأضاف البيان:"السفن التي يتم تطويرها ستستخدم في إطار البرنامج الحكومي المخصص لتحسين عمليات النقل المدني في مناطق إقليم بريمورسكي الروسي. السفينة الجديدة التي بدأنا بتصنيعها من المفترض أن يتم إنزالها إلى المياه عام 2025".

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وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن السفن الجديدة ستجهز بأجنحة مائية خاصة ستساعد في تحسين حركتها وزيادة سرعتها، وسيبلغ طول كل سفينة 32.8 م، وعرضها 10.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 140 طنا.

ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 35 عقدة، كما صممت كل سفينة لحمل 200 راكب، وطاقم مكون من 4 أفراد.

المصدر: sudostroenie.info