روسيا تختبر سفن إنقاذ جديدة كاسحة للجليد

أعلنت شركة " Nordic Engineering" الروسية أنها بدأت باختبار سفينتي قطر وإنقاذ جديدتين، للعمل في مناطق القطب الشمالي.

وقال خبراء في الشركة:"بدأت مؤخرا مرحلة الاختبارات لسفينتي تيبسي وتيمان اللتين تم تطويرهما في إطار المشروع NE025. الاختبارات ستستمر حتى أواخر مايو الجاري".

وأشار الخبراء إلى أن "Nordic Engineering" كانت قد بدأت عام 2021 بمشروع لتطوير 5 سفن في إطار المشروع المذكور لصالح قوات الإنقاذ التابعة للبحرية الروسية، وهذه السفن ستستعمل في عمليات إنقاذ وقطر السفن في المياه التي يكسوها الجليد، وأن سفينتين من هذه السفن من المفترض أن تصلا هذا العام إلى مورمانسك، واثنتان سترسلان إلى منطقة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، والسفينة الخامسة سيتم إرسالها إلى أرخانغيلسك.

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ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة 29.6 م، وعرضها 9.5 م، وجهّزت بمعدات إنقاذ ومعدات لقطر السفن لمساعدتها على المناورة في الموانئ وفي المياه المغطاة بالجليد.

المصدر: سلاح روسيا