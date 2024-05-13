ستار مموّه يحول "بي إم بي – 3" إلى مدرعة شبحية

سلمت شركة "كورغان ماش زافود" الروسية وزارة الدفاع عشية الاحتفال بعيد النصر دفعة جديدة من المدرعات الحربية.

وقال مصدر في مؤسسة "روستيخ" الحكومية التي تعد الشركة فرعا منها، إن الجيش الروسي قد تسلم عربات "بي إم بي – 3" المزودة بأجهزة الحماية الإضافية، بما فيه أطقم التمويه "ناكيدكا" (الستار) ومدرعات "بي إم دي – 4" المستخدمة في قوات المظليين الروس.

وقال المصدر إن الأخصائيين في شركة "كورغان ماش زافود" قاموا بتحديث عربة "بي إم بي – 3 " مستفيدين من خبرة العملية العسكرية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المصنعة تزود كل المدرعات المذكورة بأجهزة حماية الجانبين والقسم العلوي للعربة، إضافة إلى أجهزة التمويه والتخفي المسماة بـ "ناكيدكا" ( الستار) التي تعد وسيلة فعالة لزيادة التخفي المدرعة عن الرادارات.

وأشار المصدر إلى أن "بي إم بي-3" محمية جيدا من الإصابات بالقذائف الجوفاء في جانبيها تحت أية زاوية. كما أنها محمية من الإصابات في القسم العلوي للعربة بقنابل جوفاء تستخدمها الدرونات.

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وفيما يتعلق بوسيلة التمويه والتخفي عن الرادارات "الستار" فإنها مصممة خصيصا لأبعاد معدات عسكرية محددة، وبالتحديد مدرعات "بي إم بي – 3"، وتتكون من النسيج الاصطناعي العازل الخاص المصنوع من المادة المقاومة للحرارة التي تعمل على خفض درجة حرارة الطبقة العليا منها إلى مستوى حرارة الجو المحيط، الأمر الذي يجعل من الممكن التقليل من احتمالية اكتشاف العربات القتالية المدرعة ضمن مجال الأشعة تحت الحمراء. أما الطبقات الثابتة الخاصة الموجودة فيها فتعمل على زيادة التخفي عن الرادارات في المجالات الرادارية والحرارية الراديوية.

وحسب المطورين، فإن استخدام "الستار" مع أجهزة تمويه إضافي للمدرعات يقلل إلى حد بعيد من احتمالية اكتشافها في مجال الأشعة تحت الحمراء القريبة بواسطة الأجهزة الحرارية وأنظمة التصوير الحراري والرؤوس الموجهة للصواريخ. ويمكن القول أن "بي إم بي – 3" تحولت إلى مدرعة شبحية بالنسبة لجميع أنظمة الرؤية التقنية.

وإذا كان من الممكن رؤية المعدات التي ترتدي "الستار" نهارا بمساعدة الأجهزة البصرية الجيدة، فإنها تندمج في الليل مع التضاريس المحيطة. وعلى سبيل المثال فإن الرؤوس الحرارية الموجهة في صواريخ Javelin المضادة للدبابات، تجد نفسها عاجزة عن اكتشاف المعدات المرتدية "الستار" في الليل وتلك التي تغطى بنسيج عازل خاص في النهار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا