 
مباشر

تركيا تكشف عن "لغم بحري ذكي" في معرض DSA 2024 الدفاعي

العلوم والتكنولوجيا

تركيا تكشف عن
defenceturkey.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xi3d

ذكر موقع Naval News أن شركة Koç Savunma التركية كشفت عن لغم Malaman البحري الجديد خلال معرض DSA 2024 الدفاعي في ماليزيا.

وتبعا للمعلومات التي "أوردها الموقع فإن مشروع تطوير Malaman يهدف إلى تقليل اعتماد سلاح البحرية التركي على الموردين الأجانب في مجال الألغام البحرية، إذ تتولى شركة Koç Savunma العمل كمنسق رئيسي للمشروع ومهمة التصميم العام للغم الجديد، وتشارك في المشروع شركتا MKE وTÜBİTAK".

وتبعا للمثلي شركة Koç Savunma فإن اللغم الجديد وصل إلى المرحلة النهائية من عملية التطوير، ويخضع حاليا لاختبارات القبول النهائية، ومن المفترض أن تبدأ عملية الإنتاج التسلسلي له بحلول نهاية العام الجاري.

تركيا تكشف عن
navalnews.com
إقرأ المزيد
روسيا تنزل سفينتين حربيتين جديدتين إلى المياه
روسيا تنزل سفينتين حربيتين جديدتين إلى المياه

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن اللغم المذكور مجهز بتقنيات متطورة تمكنه من اكتشاف وتحديد الأهداف على مسافات بعيدة بواسطة أجهزة الاستشعار الصوتية والمغناطيسية ومستشعرات الضغط.

ويبلغ طول هذا اللغم نحو 1.8 م، وقطره 533 ملم، ووزنه أكثر من 600 كلغ، ويمكنه العمل على أعماق تزيد عن 100 م تحت سطح الماء، وفي درجات حرارة تتراوح ما بين 2.5 درجة مئوية تحت الصفر و36 درجة مئوية.

المصدر: سلاح روسيا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)