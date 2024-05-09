تركيا تكشف عن "لغم بحري ذكي" في معرض DSA 2024 الدفاعي

ذكر موقع Naval News أن شركة Koç Savunma التركية كشفت عن لغم Malaman البحري الجديد خلال معرض DSA 2024 الدفاعي في ماليزيا.

وتبعا للمعلومات التي "أوردها الموقع فإن مشروع تطوير Malaman يهدف إلى تقليل اعتماد سلاح البحرية التركي على الموردين الأجانب في مجال الألغام البحرية، إذ تتولى شركة Koç Savunma العمل كمنسق رئيسي للمشروع ومهمة التصميم العام للغم الجديد، وتشارك في المشروع شركتا MKE وTÜBİTAK".

وتبعا للمثلي شركة Koç Savunma فإن اللغم الجديد وصل إلى المرحلة النهائية من عملية التطوير، ويخضع حاليا لاختبارات القبول النهائية، ومن المفترض أن تبدأ عملية الإنتاج التسلسلي له بحلول نهاية العام الجاري.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن اللغم المذكور مجهز بتقنيات متطورة تمكنه من اكتشاف وتحديد الأهداف على مسافات بعيدة بواسطة أجهزة الاستشعار الصوتية والمغناطيسية ومستشعرات الضغط.

ويبلغ طول هذا اللغم نحو 1.8 م، وقطره 533 ملم، ووزنه أكثر من 600 كلغ، ويمكنه العمل على أعماق تزيد عن 100 م تحت سطح الماء، وفي درجات حرارة تتراوح ما بين 2.5 درجة مئوية تحت الصفر و36 درجة مئوية.

المصدر: سلاح روسيا