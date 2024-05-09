روسيا تجهز الجيش بدفعة من المدرعات وناقلات الجنود المعدّلة (فيديو)

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها سلّمت الجيش الروسي دفعة جديدة من مدرعات BMP-3 المزودة بمعدات حماية إضافية ومركبات نقل الجنود BMD-4M.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المؤسسة فإن مدرعات BMP-3 التي سلّمت للجيش حصلت على وسائل حماية قادرة على حمايتها من خطر القذائف والصواريخ الموجهة من كل الجهات، كما غطيت هياكلها بطبقات خاصة تعزل الحرارة وتمتص الإشارات الراديوية، الأمر الذي يجعلها قادرة على التخفي عن رادارات ووسائل الرصد المعادية.

وحول الموضوع، قال بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لقسم إنتاج الأسلحة والذخائر في المؤسسة:"الطبقات الخاصة التي غطيت بها هياكل مركبات BMP-3 تقلل من إمكانية اكتشاف هذه المركبات من قبل العدو، وتجعلها أكثر قدرة على البقاء والعمل في ساحات المعارك".

وتتسلح مركبات BMP-3 الروسية بمدفع 2А70 من عيار 100 ملم، قادر على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، كما جهّزت برشاشات من عيار 30 ملم، ورشاشات PKT، وتتميز هذه الآليات برشاقتها في الحركة وقدرتها على اجتياز المناطق الوعرة، إذ تصل سرعتها إلى 70 كلم/سا، كما صممت بطريقة خاصة لتكون قادرة على الطفو والحركة في المياه بسرعة 10 كم/سا، وإطلاق النار بنفس الوقت.

إقرأ المزيد

أما مركبات BMD-4M المخصصة للقوات العسكرية المحمولة جوا فهي نسخ معدلة عن مركبات BMD-4، لكنها حصلت على هياكل ومنصات ومحركات ومعدات جديدة، وتتسلح بمدفع 2A70 عيار 100 ملم، ورشاش آلي من عيار 30 ملم، ورشاشات من عيار 7.62 ملم، ومنظومات مزودة بقذائف مضادة للدروع والدبابات.

المصدر: روستيخ